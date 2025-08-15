NearKat (KAT) Nedir?

Nearkat $KAT is a fan memecoin based off NEAR Protocol's original mascot called "Nearkat".As you may know, Meerkats are small burrowing animals who live in large underground networks. Similarly, the much rarer Nearkats live in large P2P networks where they work tirelessly to facilitate faster throughput, fix vulnerabilities and improve scalability. The Nearkat, much like the Meerkat, is an insectivore. It scours the network looking for bugs to devour.

NearKat (KAT) Kaynağı Resmi Websitesi

NearKat (KAT) Token Ekonomisi

NearKat (KAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. KAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!