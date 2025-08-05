Nebula Ai (NAIX) Nedir?

Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.

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Nebula Ai (NAIX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Nebula Ai (NAIX) Token Ekonomisi

Nebula Ai (NAIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!