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Nebula Ai Fiyatı (NAIX)

Listelenmedi

Nebula Ai (NAIX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00020775
$0,00020775$0,00020775
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nebula Ai (NAIX) Fiyatı

Nebula Ai (NAIX), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 20,78K USD piyasa değerine sahiptir. NAIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nebula Ai Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Nebula Ai 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nebula Ai (NAIX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nebula Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nebula Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nebula Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nebula Ai / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%27,60
60 Gün$ 0+%5,76
90 Gün$ 0--

Nebula Ai (NAIX) Fiyat Analizi

En güncel Nebula Ai fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00298629
$ 0,00298629$ 0,00298629

--

--

-%11,15

Nebula Ai (NAIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 20,78K
$ 20,78K$ 20,78K

--
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100,00M
100,00M 100,00M

Nebula Ai (NAIX) Nedir?

Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.

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Nebula Ai (NAIX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nebula Ai (NAIX) Token Ekonomisi

Nebula Ai (NAIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NAIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAIX / VND
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1 NAIX / AUD
A$--
1 NAIX / GBP
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1 NAIX / EUR
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1 NAIX / MYR
RM--
1 NAIX / TRY
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1 NAIX / JPY
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1 NAIX / ARS
ARS$--
1 NAIX / RUB
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1 NAIX / INR
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1 NAIX / IDR
Rp--
1 NAIX / KRW
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1 NAIX / PHP
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1 NAIX / EGP
￡E.--
1 NAIX / BRL
R$--
1 NAIX / CAD
C$--
1 NAIX / BDT
--
1 NAIX / NGN
--
1 NAIX / UAH
--
1 NAIX / VES
Bs--
1 NAIX / CLP
$--
1 NAIX / PKR
Rs--
1 NAIX / KZT
--
1 NAIX / THB
฿--
1 NAIX / TWD
NT$--
1 NAIX / AED
د.إ--
1 NAIX / CHF
Fr--
1 NAIX / HKD
HK$--
1 NAIX / MAD
.د.م--
1 NAIX / MXN
$--
1 NAIX / PLN
--
1 NAIX / RON
лв--
1 NAIX / SEK
kr--
1 NAIX / BGN
лв--
1 NAIX / HUF
Ft--
1 NAIX / CZK
--
1 NAIX / KWD
د.ك--
1 NAIX / ILS
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