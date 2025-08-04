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Neptune Fiyatı (NEPT)

Listelenmedi

Neptune (NEPT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,087116
$0,087116$0,087116
-%16,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Neptune (NEPT) Fiyatı

Neptune (NEPT), şu anda 0,087116 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 312,44K USD piyasa değerine sahiptir. NEPT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Neptune Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%16,51
Neptune 24 saatlik fiyat değişimi
3,59M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Neptune (NEPT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Neptune / USD fiyat değişimi, $ -0,01723309144851089.
Son 30 gün içerisinde, Neptune / USD fiyat değişimi, $ -0,0169475727.
Son 60 gün içerisinde, Neptune / USD fiyat değişimi, $ -0,0211477661.
Son 90 gün içerisinde, Neptune / USD fiyat değişimi, $ -0,08240204898037465.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,01723309144851089-%16,51
30 Gün$ -0,0169475727-%19,45
60 Gün$ -0,0211477661-%24,27
90 Gün$ -0,08240204898037465-%48,60

Neptune (NEPT) Fiyat Analizi

En güncel Neptune fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,087116
$ 0,087116$ 0,087116

$ 0,105458
$ 0,105458$ 0,105458

$ 0,404177
$ 0,404177$ 0,404177

%0,00

-%16,51

-%12,42

Neptune (NEPT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 312,44K
$ 312,44K$ 312,44K

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3,59M
3,59M 3,59M

Neptune (NEPT) Nedir?

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

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Neptune (NEPT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Neptune (NEPT) Token Ekonomisi

Neptune (NEPT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEPT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NEPT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEPT / VND
2.292,45754
1 NEPT / AUD
A$0,13415864
1 NEPT / GBP
0,065337
1 NEPT / EUR
0,07491976
1 NEPT / USD
$0,087116
1 NEPT / MYR
RM0,36850068
1 NEPT / TRY
3,54300772
1 NEPT / JPY
¥12,806052
1 NEPT / ARS
ARS$118,04305116
1 NEPT / RUB
6,96231072
1 NEPT / INR
7,66446568
1 NEPT / IDR
Rp1.428,13091904
1 NEPT / KRW
120,65914464
1 NEPT / PHP
4,99523144
1 NEPT / EGP
￡E.4,2207702
1 NEPT / BRL
R$0,479138
1 NEPT / CAD
C$0,11934892
1 NEPT / BDT
10,60898648
1 NEPT / NGN
132,79875924
1 NEPT / UAH
3,63447952
1 NEPT / VES
Bs10,8895
1 NEPT / CLP
$84,241172
1 NEPT / PKR
Rs24,67822048
1 NEPT / KZT
47,0382842
1 NEPT / THB
฿2,82081608
1 NEPT / TWD
NT$2,60215492
1 NEPT / AED
د.إ0,31971572
1 NEPT / CHF
Fr0,0696928
1 NEPT / HKD
HK$0,68298944
1 NEPT / MAD
.د.م0,78927096
1 NEPT / MXN
$1,64126544
1 NEPT / PLN
0,32145804
1 NEPT / RON
лв0,38156808
1 NEPT / SEK
kr0,84241172
1 NEPT / BGN
лв0,14722604
1 NEPT / HUF
Ft30,06024696
1 NEPT / CZK
1,85208616
1 NEPT / KWD
د.ك0,02657038
1 NEPT / ILS
0,29706556