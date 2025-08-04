Neptune (NEPT) Nedir?

Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.

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Neptune (NEPT) Kaynağı Resmi Websitesi

Neptune (NEPT) Token Ekonomisi

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