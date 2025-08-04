NerveNetwork (NVT) Nedir?

Nerve is a decentralized digital asset service network based on the NULS micro-services framework, which uses the NULS ChainBox to develop a blockchain cross-chain interaction protocol. The aim is to break the isolated blockchain value and establish a cross-chain asset exchange network to provide all the necessary underlying support for the Defi application ecosystem. Let every digital asset holder experiences a truly secure, free and transparent Defi application service.

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NerveNetwork (NVT) Kaynağı Resmi Websitesi

NerveNetwork (NVT) Token Ekonomisi

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