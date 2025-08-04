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Nest Credit Vault Fiyatı (NCREDIT)

Listelenmedi

Nest Credit Vault (NCREDIT) Canlı Fiyat Grafiği

$1,009
$1,009$1,009
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nest Credit Vault (NCREDIT) Fiyatı

Nest Credit Vault (NCREDIT), şu anda 1,009 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 565,51K USD piyasa değerine sahiptir. NCREDIT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nest Credit Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Nest Credit Vault 24 saatlik fiyat değişimi
560,45K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nest Credit Vault (NCREDIT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nest Credit Vault / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Nest Credit Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0006654355.
Son 60 gün içerisinde, Nest Credit Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0079164122.
Son 90 gün içerisinde, Nest Credit Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ +0,0006654355+%0,07
60 Gün$ +0,0079164122+%0,78
90 Gün$ 0--

Nest Credit Vault (NCREDIT) Fiyat Analizi

En güncel Nest Credit Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

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Nest Credit Vault (NCREDIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 565,51K
$ 565,51K$ 565,51K

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560,45K
560,45K 560,45K

Nest Credit Vault (NCREDIT) Nedir?

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions.

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Nest Credit Vault (NCREDIT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nest Credit Vault (NCREDIT) Token Ekonomisi

Nest Credit Vault (NCREDIT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NCREDIT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NCREDIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NCREDIT / VND
26.551,835
1 NCREDIT / AUD
A$1,55386
1 NCREDIT / GBP
0,75675
1 NCREDIT / EUR
0,86774
1 NCREDIT / USD
$1,009
1 NCREDIT / MYR
RM4,26807
1 NCREDIT / TRY
41,03603
1 NCREDIT / JPY
¥148,323
1 NCREDIT / ARS
ARS$1.367,20509
1 NCREDIT / RUB
80,63928
1 NCREDIT / INR
88,77182
1 NCREDIT / IDR
Rp16.540,98096
1 NCREDIT / KRW
1.397,50536
1 NCREDIT / PHP
57,85606
1 NCREDIT / EGP
￡E.48,88605
1 NCREDIT / BRL
R$5,5495
1 NCREDIT / CAD
C$1,38233
1 NCREDIT / BDT
122,87602
1 NCREDIT / NGN
1.538,10951
1 NCREDIT / UAH
42,09548
1 NCREDIT / VES
Bs126,125
1 NCREDIT / CLP
$975,703
1 NCREDIT / PKR
Rs285,82952
1 NCREDIT / KZT
544,80955
1 NCREDIT / THB
฿32,67142
1 NCREDIT / TWD
NT$30,13883
1 NCREDIT / AED
د.إ3,70303
1 NCREDIT / CHF
Fr0,8072
1 NCREDIT / HKD
HK$7,91056
1 NCREDIT / MAD
.د.م9,14154
1 NCREDIT / MXN
$19,00956
1 NCREDIT / PLN
3,72321
1 NCREDIT / RON
лв4,41942
1 NCREDIT / SEK
kr9,75703
1 NCREDIT / BGN
лв1,70521
1 NCREDIT / HUF
Ft348,16554
1 NCREDIT / CZK
21,45134
1 NCREDIT / KWD
د.ك0,307745
1 NCREDIT / ILS
3,44069