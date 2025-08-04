Nest Elixir Vault (NELIXIR) Nedir?

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

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Nest Elixir Vault (NELIXIR) Kaynağı Resmi Websitesi

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Token Ekonomisi

Nest Elixir Vault (NELIXIR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NELIXIR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!