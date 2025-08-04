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Nest Elixir Vault Fiyatı (NELIXIR)

Listelenmedi

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Canlı Fiyat Grafiği

$1,031
$1,031$1,031
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nest Elixir Vault (NELIXIR) Fiyatı

Nest Elixir Vault (NELIXIR), şu anda 1,031 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 428,96K USD piyasa değerine sahiptir. NELIXIR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nest Elixir Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Nest Elixir Vault 24 saatlik fiyat değişimi
416,03K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nest Elixir Vault (NELIXIR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nest Elixir Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,000221.
Son 30 gün içerisinde, Nest Elixir Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0057778271.
Son 60 gün içerisinde, Nest Elixir Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0095448949.
Son 90 gün içerisinde, Nest Elixir Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000221+%0,02
30 Gün$ +0,0057778271+%0,56
60 Gün$ +0,0095448949+%0,93
90 Gün$ 0--

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Fiyat Analizi

En güncel Nest Elixir Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,031
$ 1,031$ 1,031

$ 1,031
$ 1,031$ 1,031

$ 1,031
$ 1,031$ 1,031

+%0,02

+%0,02

+%0,17

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 428,96K
$ 428,96K$ 428,96K

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416,03K
416,03K 416,03K

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Nedir?

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

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Nest Elixir Vault (NELIXIR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Token Ekonomisi

Nest Elixir Vault (NELIXIR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NELIXIR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NELIXIR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NELIXIR / VND
27.130,765
1 NELIXIR / AUD
A$1,58774
1 NELIXIR / GBP
0,77325
1 NELIXIR / EUR
0,88666
1 NELIXIR / USD
$1,031
1 NELIXIR / MYR
RM4,36113
1 NELIXIR / TRY
41,93077
1 NELIXIR / JPY
¥151,557
1 NELIXIR / ARS
ARS$1.397,01531
1 NELIXIR / RUB
82,39752
1 NELIXIR / INR
90,70738
1 NELIXIR / IDR
Rp16.901,63664
1 NELIXIR / KRW
1.427,97624
1 NELIXIR / PHP
59,11754
1 NELIXIR / EGP
￡E.49,95195
1 NELIXIR / BRL
R$5,6705
1 NELIXIR / CAD
C$1,41247
1 NELIXIR / BDT
125,55518
1 NELIXIR / NGN
1.571,64609
1 NELIXIR / UAH
43,01332
1 NELIXIR / VES
Bs128,875
1 NELIXIR / CLP
$996,977
1 NELIXIR / PKR
Rs292,06168
1 NELIXIR / KZT
556,68845
1 NELIXIR / THB
฿33,38378
1 NELIXIR / TWD
NT$30,79597
1 NELIXIR / AED
د.إ3,78377
1 NELIXIR / CHF
Fr0,8248
1 NELIXIR / HKD
HK$8,08304
1 NELIXIR / MAD
.د.م9,34086
1 NELIXIR / MXN
$19,42404
1 NELIXIR / PLN
3,80439
1 NELIXIR / RON
лв4,51578
1 NELIXIR / SEK
kr9,96977
1 NELIXIR / BGN
лв1,74239
1 NELIXIR / HUF
Ft355,75686
1 NELIXIR / CZK
21,91906
1 NELIXIR / KWD
د.ك0,314455
1 NELIXIR / ILS
3,51571