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Netflix xStock Fiyatı (NFLXX)

Netflix xStock (NFLXX) Canlı Fiyat Grafiği

$1.360,93
$1.360,93$1.360,93
-%4,701D
USD

Bugünkü Netflix xStock (NFLXX) Fiyatı

Netflix xStock (NFLXX), şu anda 1.360,93 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 36,10K USD piyasa değerine sahiptir. NFLXX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Netflix xStock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,75
Netflix xStock 24 saatlik fiyat değişimi
26,53 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Netflix xStock (NFLXX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Netflix xStock / USD fiyat değişimi, $ -67,990633252336.
Son 30 gün içerisinde, Netflix xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Netflix xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Netflix xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -67,990633252336-%4,75
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Netflix xStock (NFLXX) Fiyat Analizi

En güncel Netflix xStock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.322,8
$ 1.322,8$ 1.322,8

$ 1.429,06
$ 1.429,06$ 1.429,06

$ 1.429,06
$ 1.429,06$ 1.429,06

-%0,00

-%4,75

--

Netflix xStock (NFLXX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 36,10K
$ 36,10K$ 36,10K

--
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26,53
26,53 26,53

Netflix xStock (NFLXX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

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Netflix xStock (NFLXX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Netflix xStock (NFLXX) Token Ekonomisi

Netflix xStock (NFLXX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NFLXX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NFLXX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NFLXX / VND
35.812.872,95
1 NFLXX / AUD
A$2.068,6136
1 NFLXX / GBP
1.007,0882
1 NFLXX / EUR
1.156,7905
1 NFLXX / USD
$1.360,93
1 NFLXX / MYR
RM5.783,9525
1 NFLXX / TRY
54.654,9488
1 NFLXX / JPY
¥200.056,71
1 NFLXX / RUB
106.220,5865
1 NFLXX / INR
116.795,0126
1 NFLXX / IDR
Rp21.950.480,7979
1 NFLXX / KRW
1.877.144,3583
1 NFLXX / PHP
76.865,3264
1 NFLXX / EGP
￡E.67.352,4257
1 NFLXX / BRL
R$7.566,7708
1 NFLXX / CAD
C$1.850,8648
1 NFLXX / BDT
165.434,6508
1 NFLXX / NGN
2.080.930,0165
1 NFLXX / UAH
56.846,0461
1 NFLXX / VES
Bs155.146,02
1 NFLXX / CLP
$1.301.049,08
1 NFLXX / PKR
Rs387.062,1013
1 NFLXX / KZT
706.608,4653
1 NFLXX / THB
฿44.148,5692
1 NFLXX / TWD
NT$39.793,5932
1 NFLXX / AED
د.إ4.994,6131
1 NFLXX / CHF
Fr1.075,1347
1 NFLXX / HKD
HK$10.669,6912
1 NFLXX / MAD
.د.م12.248,37
1 NFLXX / MXN
$25.367,7352
1 NFLXX / PLN
4.953,7852
1 NFLXX / RON
лв5.906,4362
1 NFLXX / SEK
kr13.010,4908
1 NFLXX / BGN
лв2.272,7531
1 NFLXX / HUF
Ft465.274,7484
1 NFLXX / CZK
28.702,0137
1 NFLXX / KWD
د.ك415,08365
1 NFLXX / ILS
4.531,8969