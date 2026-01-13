Bugünkü NeurotiCat Fiyatı

Bugünkü NeurotiCat (NEURO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,14 değişim gösterdi. Mevcut NEURO / USD dönüşüm oranı NEURO başına $ 0 şeklindedir.

NeurotiCat, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.962,21 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 70,82B NEURO şeklindedir. Son 24 saat içinde NEURO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000119 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEURO, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%9,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NeurotiCat (NEURO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,96K$ 12,96K $ 12,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,29K$ 15,29K $ 15,29K Dolaşım Arzı 70,82B 70,82B 70,82B Toplam Arz 83.522.000.000,0 83.522.000.000,0 83.522.000.000,0

