New Doge (GNOCCHI) Nedir?

GNOCCHI is a memecoin based on a viral picture that was originally posted to the r/shiba subreddit. Gnocchi quickly became very popular because of the pose she took for her photo, which is strongly reminiscent of the original Doge meme. The Gnocchi project emerged as a community-driven initiative, aiming to leverage the viral popularity of the Shiba Inu’s image to create a token that embodies the playful and lighthearted spirit of memecoins.

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New Doge (GNOCCHI) Kaynağı Resmi Websitesi

New Doge (GNOCCHI) Token Ekonomisi

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