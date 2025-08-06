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Newton On Base Fiyatı (NEWB)

Listelenmedi

Newton On Base (NEWB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00012144
$0,00012144$0,00012144
+%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Newton On Base (NEWB) Fiyatı

Newton On Base (NEWB), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. NEWB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Newton On Base Ana Piyasa Performansı:

$ 30,28 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,83
Newton On Base 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Newton On Base (NEWB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Newton On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Newton On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Newton On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Newton On Base / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,83
30 Gün$ 0+%15,57
60 Gün$ 0-%11,11
90 Gün$ 0--

Newton On Base (NEWB) Fiyat Analizi

En güncel Newton On Base fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00324863
$ 0,00324863$ 0,00324863

+%0,21

+%0,83

-%4,87

Newton On Base (NEWB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 30,28
$ 30,28$ 30,28

0,00
0,00 0,00

Newton On Base (NEWB) Nedir?

Newton on Base or $NEWB is a meme coin inspired by the great Isaac Newton and his groundbreaking laws of motion. Aside from being just a meme we are motivated to give back and help donate to Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education. Our ticker is a play on words as $NEWB may also refer to a "Noob" or "newby". We would like to bring all the crypto newcomers and welcome them to our community to be a part of something that really "Defies Gravity" in the name of Sir Isaac Newton and STEM!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Newton On Base (NEWB) Kaynağı

Resmi Websitesi

Newton On Base (NEWB) Token Ekonomisi

Newton On Base (NEWB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEWB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NEWB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NEWB / VND
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1 NEWB / AUD
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1 NEWB / GBP
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1 NEWB / EUR
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1 NEWB / MYR
RM--
1 NEWB / TRY
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1 NEWB / JPY
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1 NEWB / ARS
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1 NEWB / RUB
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1 NEWB / INR
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1 NEWB / IDR
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1 NEWB / KRW
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1 NEWB / PHP
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1 NEWB / EGP
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1 NEWB / BRL
R$--
1 NEWB / CAD
C$--
1 NEWB / BDT
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1 NEWB / NGN
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1 NEWB / UAH
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1 NEWB / VES
Bs--
1 NEWB / CLP
$--
1 NEWB / PKR
Rs--
1 NEWB / KZT
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1 NEWB / THB
฿--
1 NEWB / TWD
NT$--
1 NEWB / AED
د.إ--
1 NEWB / CHF
Fr--
1 NEWB / HKD
HK$--
1 NEWB / MAD
.د.م--
1 NEWB / MXN
$--
1 NEWB / PLN
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1 NEWB / RON
лв--
1 NEWB / SEK
kr--
1 NEWB / BGN
лв--
1 NEWB / HUF
Ft--
1 NEWB / CZK
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1 NEWB / KWD
د.ك--
1 NEWB / ILS
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