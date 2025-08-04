Nifty League (NFTL) Nedir?

The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters.

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Nifty League (NFTL) Kaynağı Resmi Websitesi

Nifty League (NFTL) Token Ekonomisi

Nifty League (NFTL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NFTL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!