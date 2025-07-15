Nirvana ANA Fiyatı (ANA)
Nirvana ANA (ANA), şu anda 4,78 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 33,35M USD piyasa değerine sahiptir. ANA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Nirvana ANA / USD fiyat değişimi, $ +0,070689.
Son 30 gün içerisinde, Nirvana ANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nirvana ANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nirvana ANA / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,070689
|+%1,50
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
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-%0,00
+%1,50
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nirvana is the protocol of eternal value. Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage. ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable. Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying. Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens. Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall. This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.
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|1 ANA / VND
₫125.785,7
|1 ANA / AUD
A$7,2656
|1 ANA / GBP
￡3,5372
|1 ANA / EUR
€4,063
|1 ANA / USD
$4,78
|1 ANA / MYR
RM20,2672
|1 ANA / TRY
₺192,2516
|1 ANA / JPY
¥702,66
|1 ANA / RUB
₽371,5972
|1 ANA / INR
₹409,9328
|1 ANA / IDR
Rp78.360,6432
|1 ANA / KRW
₩6.584,0198
|1 ANA / PHP
₱270,8826
|1 ANA / EGP
￡E.236,4188
|1 ANA / BRL
R$26,7202
|1 ANA / CAD
C$6,5008
|1 ANA / BDT
৳579,5272
|1 ANA / NGN
₦7.331,2772
|1 ANA / UAH
₴200,282
|1 ANA / VES
Bs544,92
|1 ANA / CLP
$4.627,04
|1 ANA / PKR
Rs1.363,3516
|1 ANA / KZT
₸2.513,1328
|1 ANA / THB
฿154,9198
|1 ANA / TWD
NT$140,0062
|1 ANA / AED
د.إ17,5426
|1 ANA / CHF
Fr3,7762
|1 ANA / HKD
HK$37,4752
|1 ANA / MAD
.د.م43,0678
|1 ANA / MXN
$89,4338
|1 ANA / PLN
zł17,3514
|1 ANA / RON
лв20,7452
|1 ANA / SEK
kr45,9358
|1 ANA / BGN
лв7,9826
|1 ANA / HUF
Ft1.635,8594
|1 ANA / CZK
Kč100,8102
|1 ANA / KWD
د.ك1,4579
|1 ANA / ILS
₪15,9652