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Nitro League Fiyatı (NITRO)

Listelenmedi

Nitro League (NITRO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00021386
$0,00021386$0,00021386
+%3,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nitro League (NITRO) Fiyatı

Nitro League (NITRO), şu anda 0,00021243 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 43,14K USD piyasa değerine sahiptir. NITRO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nitro League Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,04
Nitro League 24 saatlik fiyat değişimi
201,98M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nitro League (NITRO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nitro League / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nitro League / USD fiyat değişimi, $ +0,0000295884.
Son 60 gün içerisinde, Nitro League / USD fiyat değişimi, $ -0,0000232381.
Son 90 gün içerisinde, Nitro League / USD fiyat değişimi, $ -0,0000255235307374264.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,04
30 Gün$ +0,0000295884+%13,93
60 Gün$ -0,0000232381-%10,93
90 Gün$ -0,0000255235307374264-%10,72

Nitro League (NITRO) Fiyat Analizi

En güncel Nitro League fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00020216
$ 0,00020216$ 0,00020216

$ 0,00021431
$ 0,00021431$ 0,00021431

$ 0,146908
$ 0,146908$ 0,146908

-%0,63

+%2,04

-%7,80

Nitro League (NITRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 43,14K
$ 43,14K$ 43,14K

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201,98M
201,98M 201,98M

Nitro League (NITRO) Nedir?

Nitro League is a decentralized play-to-earn racing game, bringing together great gameplay, token economies and the metaverse.

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Nitro League (NITRO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nitro League (NITRO) Token Ekonomisi

Nitro League (NITRO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NITRO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NITRO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NITRO / VND
5,59009545
1 NITRO / AUD
A$0,0003271422
1 NITRO / GBP
0,0001593225
1 NITRO / EUR
0,0001826898
1 NITRO / USD
$0,00021243
1 NITRO / MYR
RM0,0008985789
1 NITRO / TRY
0,0086352795
1 NITRO / JPY
¥0,03101478
1 NITRO / ARS
ARS$0,2882356455
1 NITRO / RUB
0,0169561626
1 NITRO / INR
0,0186662241
1 NITRO / IDR
Rp3,4824584592
1 NITRO / KRW
0,2942240472
1 NITRO / PHP
0,0121828605
1 NITRO / EGP
￡E.0,0102922335
1 NITRO / BRL
R$0,0011704893
1 NITRO / CAD
C$0,0002910291
1 NITRO / BDT
0,0258697254
1 NITRO / NGN
0,3238261677
1 NITRO / UAH
0,0088625796
1 NITRO / VES
Bs0,02676618
1 NITRO / CLP
$0,20520738
1 NITRO / PKR
Rs0,0600582096
1 NITRO / KZT
0,1147015785
1 NITRO / THB
฿0,0068763591
1 NITRO / TWD
NT$0,0063474084
1 NITRO / AED
د.إ0,0007796181
1 NITRO / CHF
Fr0,000169944
1 NITRO / HKD
HK$0,0016675755
1 NITRO / MAD
.د.م0,0019267401
1 NITRO / MXN
$0,0040170513
1 NITRO / PLN
0,0007838667
1 NITRO / RON
лв0,0009304434
1 NITRO / SEK
kr0,0020520738
1 NITRO / BGN
лв0,0003590067
1 NITRO / HUF
Ft0,0732501126
1 NITRO / CZK
0,0045098889
1 NITRO / KWD
د.ك0,00006479115
1 NITRO / ILS
0,0007243863