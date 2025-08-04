NMKR ($NMKR) Nedir?

"$NMKR is a Cardano native token that bridges the entire NFT-MAKER ecosystem by enabling decentralized utility & governance for all NFT-MAKER products. $NMKR is a utility token that rewards the community for their contributions, verifies NFT projects to help prevent fraud, and enables community-run governance. $NMKR will also be used to mint new NFTs, ensuring that each one is unique and verifiable. About 48% of $NMKR tokens will be available to the community. "

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NMKR ($NMKR) Kaynağı Resmi Websitesi

NMKR ($NMKR) Token Ekonomisi

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