NONOS (NOX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00306092 $ 0,00306092 $ 0,00306092 24 sa Düşük $ 0,00367416 $ 0,00367416 $ 0,00367416 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00306092$ 0,00306092 $ 0,00306092 24 sa Yüksek $ 0,00367416$ 0,00367416 $ 0,00367416 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00448276$ 0,00448276 $ 0,00448276 En Düşük Fiyat $ 0,00206557$ 0,00206557 $ 0,00206557 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,05 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,58 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

NONOS (NOX) canlı fiyatı $0,00324324. NOX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00306092 ve en yüksek $ 0,00367416 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00448276, en düşük fiyatı ise $ 0,00206557 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOX son bir saatte -%0,05 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,58 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NONOS (NOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,59M$ 2,59M $ 2,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,59M$ 2,59M $ 2,59M Dolaşım Arzı 799,89M 799,89M 799,89M Toplam Arz 799.885.284,0233433 799.885.284,0233433 799.885.284,0233433

Şu anki NONOS piyasa değeri $ 2,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOX arzı 799,89M olup, toplam arzı 799885284.0233433. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,59M.