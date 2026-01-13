Bugünkü Noob cult Fiyatı

Bugünkü Noob cult (NOOB) fiyatı $ 0,00000608 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NOOB / USD dönüşüm oranı NOOB başına $ 0,00000608 şeklindedir.

Noob cult, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.080,59 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B NOOB şeklindedir. Son 24 saat içinde NOOB, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00013162 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000585 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOOB, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Noob cult (NOOB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,08K$ 6,08K $ 6,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,08K$ 6,08K $ 6,08K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Noob cult piyasa değeri $ 6,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOOB arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,08K.