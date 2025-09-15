Noodleface (NOODLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000504 $ 0,00000504 $ 0,00000504 24 sa Düşük $ 0,00000599 $ 0,00000599 $ 0,00000599 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000504$ 0,00000504 $ 0,00000504 24 sa Yüksek $ 0,00000599$ 0,00000599 $ 0,00000599 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000599$ 0,00000599 $ 0,00000599 En Düşük Fiyat $ 0,00000504$ 0,00000504 $ 0,00000504 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,54 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Noodleface (NOODLE) canlı fiyatı $0,00000584. NOODLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000504 ve en yüksek $ 0,00000599 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOODLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000599, en düşük fiyatı ise $ 0,00000504 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOODLE son bir saatte -%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Noodleface (NOODLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 583,87K$ 583,87K $ 583,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 583,87K$ 583,87K $ 583,87K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Noodleface piyasa değeri $ 583,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOODLE arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 583,87K.