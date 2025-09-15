NOODLE Hakkında Daha Fazla Bilgi

NOODLE Fiyat Bilgileri

NOODLE Resmi Websitesi

NOODLE Token Ekonomisi

NOODLE Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Noodleface Logosu

Noodleface Fiyatı (NOODLE)

Listelenmedi

1 NOODLE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%7,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Noodleface (NOODLE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:56:26 (UTC+8)

Noodleface (NOODLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000504
$ 0,00000504$ 0,00000504
24 sa Düşük
$ 0,00000599
$ 0,00000599$ 0,00000599
24 sa Yüksek

$ 0,00000504
$ 0,00000504$ 0,00000504

$ 0,00000599
$ 0,00000599$ 0,00000599

$ 0,00000599
$ 0,00000599$ 0,00000599

$ 0,00000504
$ 0,00000504$ 0,00000504

-%0,55

+%7,54

--

--

Noodleface (NOODLE) canlı fiyatı $0,00000584. NOODLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000504 ve en yüksek $ 0,00000599 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOODLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000599, en düşük fiyatı ise $ 0,00000504 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOODLE son bir saatte -%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Noodleface (NOODLE) Piyasa Bilgileri

$ 583,87K
$ 583,87K$ 583,87K

--
----

$ 583,87K
$ 583,87K$ 583,87K

100,00B
100,00B 100,00B

100.000.000.000,0
100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Noodleface piyasa değeri $ 583,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOODLE arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 583,87K.

Noodleface (NOODLE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Noodleface / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Noodleface / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Noodleface / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Noodleface / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%7,54
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Noodleface (NOODLE) Nedir?

Noodleface ($NOODLE) is a community-driven memecoin inspired by Matt Furie’s hand-drawn character from the Hedz collection. Forged in meme culture, $NOODLE celebrates internet creativity with zero taxes, burnt liquidity, and a renounced contract, ensuring it belongs fully to the community. After its original dev vanished, holders united to keep the noodle pot boiling, turning $NOODLE into a symbol of resilience, fun, and collective spirit. Blending humor, art, and community energy, Noodleface isn’t just pasta—it’s a movement of meme believers swirling toward the future.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Noodleface (NOODLE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Noodleface Fiyat Tahmini (USD)

Noodleface (NOODLE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Noodleface (NOODLE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Noodleface için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Noodleface fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NOODLE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Noodleface (NOODLE) Token Ekonomisi

Noodleface (NOODLE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOODLE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Noodleface (NOODLE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Noodleface (NOODLE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NOODLE fiyatı, 0,00000584 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NOODLE / USD güncel fiyatı nedir?
NOODLE / USD güncel fiyatı $ 0,00000584. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Noodleface varlığının piyasa değeri nedir?
NOODLE piyasa değeri $ 583,87K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NOODLE arzı nedir?
Dolaşımdaki NOODLE arzı, 100,00B USD.
NOODLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NOODLE, ATH fiyatı olan 0,00000599 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NOODLE fiyatı (ATL) nedir?
NOODLE, ATL fiyatı olan 0,00000504 USD değerine düştü.
NOODLE işlem hacmi nedir?
NOODLE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NOODLE bu yıl daha da yükselir mi?
NOODLE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NOODLE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:56:26 (UTC+8)

Noodleface (NOODLE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-14 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi geçici olarak 70 bildiriyor, 90 günlük yüksek seviyesini koruyor
09-14 11:30:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası ısınmaya devam ediyor, "TOTAL3" 7 günde %10.66 yükseldi, altcoin sezonu ortaya çıkıyor olabilir
09-13 20:25:52Sektör Haberleri
Yerleşik meme coinleri yaygın kazançlar gösteriyor, MOODENG 24 saatte %52'nin üzerinde yükseliyor
09-13 19:50:31Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %57,35'e Düştü, Yılbaşından Bu Yana En Düşük Seviyeye Yaklaşıyor
09-13 19:19:57Sektör Haberleri
HIFI 在過去 24 小時內的全網清算金額超過 3000 萬美元，僅次於 BTC 和 ETH
09-13 14:20:13Sektör Haberleri
美國比特幣現貨ETF昨日凈流入6.42億美元

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.