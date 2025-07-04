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Norexa Fiyatı (NRX)

Norexa (NRX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00455211
$0,00455211$0,00455211
-%35,701D
USD

Bugünkü Norexa (NRX) Fiyatı

Norexa (NRX), şu anda 0,00455631 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 455,70K USD piyasa değerine sahiptir. NRX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Norexa Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%33,13
Norexa 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Norexa (NRX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Norexa / USD fiyat değişimi, $ -0,002258323138518841.
Son 30 gün içerisinde, Norexa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Norexa / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Norexa / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002258323138518841-%33,13
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Norexa (NRX) Fiyat Analizi

En güncel Norexa fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0045565
$ 0,0045565$ 0,0045565

$ 0,00891691
$ 0,00891691$ 0,00891691

$ 0,00891691
$ 0,00891691$ 0,00891691

-%4,62

-%33,13

--

Norexa (NRX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 455,70K
$ 455,70K$ 455,70K

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100,00M
100,00M 100,00M

Norexa (NRX) Nedir?

Norexa is a autonomous defi execution layer built on Ethereum. In laymans terms, this project is essentially a marketplace filled with AI agents that execute defi related tasks for users, based on what they specifically choose. Users deposit POL tokens into Norexa vaults, the Norexa agent then stakes $NRX when bonding the vault, and stays in escrow as an insurance layer to the project. Users will also have the option (if they are developers) to submit their own developed agents to feature in the Norexa marketplace.

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Norexa (NRX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Norexa (NRX) Token Ekonomisi

Norexa (NRX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NRX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NRX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NRX / VND
119,89929765
1 NRX / AUD
A$0,0069255912
1 NRX / GBP
0,0033261063
1 NRX / EUR
0,0038273004
1 NRX / USD
$0,00455631
1 NRX / MYR
RM0,0192276282
1 NRX / TRY
0,1814322642
1 NRX / JPY
¥0,65610864
1 NRX / RUB
0,359492859
1 NRX / INR
0,3890177478
1 NRX / IDR
Rp73,4888606793
1 NRX / KRW
6,2074711809
1 NRX / PHP
0,257431515
1 NRX / EGP
￡E.0,2248083354
1 NRX / BRL
R$0,0246496371
1 NRX / CAD
C$0,0061510185
1 NRX / BDT
0,5595604311
1 NRX / NGN
6,9774875709
1 NRX / UAH
0,190453758
1 NRX / VES
Bs0,49663779
1 NRX / CLP
$4,22825568
1 NRX / PKR
Rs1,2944021079
1 NRX / KZT
2,3706025299
1 NRX / THB
฿0,1473510654
1 NRX / TWD
NT$0,1319051745
1 NRX / AED
د.إ0,0167216577
1 NRX / CHF
Fr0,0035994849
1 NRX / HKD
HK$0,0357214704
1 NRX / MAD
.د.م0,0409156638
1 NRX / MXN
$0,0848840553
1 NRX / PLN
0,016402716
1 NRX / RON
лв0,0195465699
1 NRX / SEK
kr0,0435127605
1 NRX / BGN
лв0,0075634746
1 NRX / HUF
Ft1,5413541099
1 NRX / CZK
0,0953180052
1 NRX / KWD
د.ك0,00138967455
1 NRX / ILS
0,0152180754