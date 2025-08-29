Nosey (NOSEY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00080561 $ 0,00080561 $ 0,00080561 24 sa Düşük $ 0,00121502 $ 0,00121502 $ 0,00121502 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00080561$ 0,00080561 $ 0,00080561 24 sa Yüksek $ 0,00121502$ 0,00121502 $ 0,00121502 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00121502$ 0,00121502 $ 0,00121502 En Düşük Fiyat $ 0,00080561$ 0,00080561 $ 0,00080561 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,43 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%24,40 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Nosey (NOSEY) canlı fiyatı $0,00116359. NOSEY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00080561 ve en yüksek $ 0,00121502 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOSEY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00121502, en düşük fiyatı ise $ 0,00080561 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOSEY son bir saatte -%0,43 değişim gösterdi, 24 saatte +%24,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nosey (NOSEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Dolaşım Arzı 999,17M 999,17M 999,17M Toplam Arz 999.166.955,0 999.166.955,0 999.166.955,0

Şu anki Nosey piyasa değeri $ 1,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOSEY arzı 999,17M olup, toplam arzı 999166955.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,16M.