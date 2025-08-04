Nothing (VOID) Nedir?

$VOID is the ultimate conceptual abstraction: NOTHING. Inspired by Yves Klein’s groundbreaking exploration of immateriality, $VOID is a digital embodiment of le néant—a profound void that challenges our understanding of value, ownership, and belief. Just as Klein's radical works like Le Vide (The Void) and "Zone of Immaterial Pictorial Sensibility" invited audiences to contemplate the absence of material art, $VOID elevates nothingness into the digital realm.

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Nothing (VOID) Token Ekonomisi

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