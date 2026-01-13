Bugünkü NotifAi News Fiyatı

Bugünkü NotifAi News (NOTIFAI) fiyatı $ 0,00040564 olup, son 24 saatte % 6,90 değişim gösterdi. Mevcut NOTIFAI / USD dönüşüm oranı NOTIFAI başına $ 0,00040564 şeklindedir.

NotifAi News, şu anda piyasa değeri açısından $ 405.640 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B NOTIFAI şeklindedir. Son 24 saat içinde NOTIFAI, $ 0,0003936 (en düşük) ile $ 0,00055859 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00100082 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001018 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOTIFAI, son bir saatte -%0,93 ve son 7 günde +%53,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NotifAi News (NOTIFAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 405,64K$ 405,64K $ 405,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 405,64K$ 405,64K $ 405,64K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

