NOTMEME Agent (NOTMEME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00000951$ 0,00000951 $ 0,00000951 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,20 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,35 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,35

NOTMEME Agent (NOTMEME) canlı fiyatı --. NOTMEME, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOTMEME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000951, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOTMEME son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,20 ve son 7 günde +%0,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,30K$ 20,30K $ 20,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,91K$ 51,91K $ 51,91K Dolaşım Arzı 39,09B 39,09B 39,09B Toplam Arz 99.989.792.384,00224 99.989.792.384,00224 99.989.792.384,00224

Şu anki NOTMEME Agent piyasa değeri $ 20,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOTMEME arzı 39,09B olup, toplam arzı 99989792384.00224. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,91K.