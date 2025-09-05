NOTMEME Hakkında Daha Fazla Bilgi

NOTMEME Agent Logosu

NOTMEME Agent Fiyatı (NOTMEME)

Listelenmedi

1 NOTMEME / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%0,201D
mexc
USD
NOTMEME Agent (NOTMEME) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:54:28 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00000951
$ 0,00000951$ 0,00000951

$ 0
$ 0$ 0

+%0,00

+%0,20

+%0,35

+%0,35

NOTMEME Agent (NOTMEME) canlı fiyatı --. NOTMEME, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOTMEME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00000951, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOTMEME son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,20 ve son 7 günde +%0,35 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Piyasa Bilgileri

$ 20,30K
$ 20,30K$ 20,30K

--
----

$ 51,91K
$ 51,91K$ 51,91K

39,09B
39,09B 39,09B

99.989.792.384,00224
99.989.792.384,00224 99.989.792.384,00224

Şu anki NOTMEME Agent piyasa değeri $ 20,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOTMEME arzı 39,09B olup, toplam arzı 99989792384.00224. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,91K.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, NOTMEME Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NOTMEME Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NOTMEME Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NOTMEME Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,20
30 Gün$ 0-%10,93
60 Gün$ 0-%80,89
90 Gün$ 0--

NOTMEME Agent (NOTMEME) Nedir?

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded. Paired with its cross-chain Memepad, NOTMEME provides access to multiple blockchain networks (Solana, Base, BSC, Ethereum, TON) and unparalleled simplicity of token creation and trading

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

NOTMEME Agent (NOTMEME) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

NOTMEME Agent Fiyat Tahmini (USD)

NOTMEME Agent (NOTMEME) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? NOTMEME Agent (NOTMEME) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak NOTMEME Agent için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

NOTMEME Agent fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NOTMEME Varlığından Yerel Para Birimlerine

NOTMEME Agent (NOTMEME) Token Ekonomisi

NOTMEME Agent (NOTMEME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOTMEME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: NOTMEME Agent (NOTMEME) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü NOTMEME Agent (NOTMEME) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NOTMEME fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NOTMEME / USD güncel fiyatı nedir?
NOTMEME / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
NOTMEME Agent varlığının piyasa değeri nedir?
NOTMEME piyasa değeri $ 20,30K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NOTMEME arzı nedir?
Dolaşımdaki NOTMEME arzı, 39,09B USD.
NOTMEME için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NOTMEME, ATH fiyatı olan 0,00000951 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NOTMEME fiyatı (ATL) nedir?
NOTMEME, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
NOTMEME işlem hacmi nedir?
NOTMEME için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NOTMEME bu yıl daha da yükselir mi?
NOTMEME piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NOTMEME fiyat tahminine göz atın.
NOTMEME Agent (NOTMEME) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快
09-03 18:16:00Zincir Üstü Veriler
Ağustos Kripto CEX ve DEX İşlem Hacimleri Ocak Ayından Bu Yana En Yüksek Seviyelere Ulaştı
09-03 13:43:00Sektör Haberleri
SOL/ETH oranı 0.04845'e yükseldi, 24 saatlik değişim (%) 5.25%
09-03 08:42:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 10.600 ETH net çıkış gerçekleşti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.