Bugünkü NPRO Fiyatı

Bugünkü NPRO (NPRO) fiyatı $ 0,332979 olup, son 24 saatte % 0,73 değişim gösterdi. Mevcut NPRO / USD dönüşüm oranı NPRO başına $ 0,332979 şeklindedir.

NPRO, şu anda piyasa değeri açısından $ 177.215 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 530,95K NPRO şeklindedir. Son 24 saat içinde NPRO, $ 0,315987 (en düşük) ile $ 0,388557 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,993382 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,218719 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NPRO, son bir saatte -%1,24 ve son 7 günde -%13,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NPRO (NPRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 177,22K$ 177,22K $ 177,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,34M$ 3,34M $ 3,34M Dolaşım Arzı 530,95K 530,95K 530,95K Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki NPRO piyasa değeri $ 177,22K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NPRO arzı 530,95K olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,34M.