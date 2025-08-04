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NUMINE Token Fiyatı (NUMI)

Listelenmedi

NUMINE Token (NUMI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,104188
$0,104188$0,104188
+%0,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü NUMINE Token (NUMI) Fiyatı

NUMINE Token (NUMI), şu anda 0,104188 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12,38M USD piyasa değerine sahiptir. NUMI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

NUMINE Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,35
NUMINE Token 24 saatlik fiyat değişimi
118,83M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında NUMINE Token (NUMI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ +0,00036425.
Son 30 gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0624388577.
Son 60 gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0557607924.
Son 90 gün içerisinde, NUMINE Token / USD fiyat değişimi, $ +0,03608052740594115.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00036425+%0,35
30 Gün$ +0,0624388577+%59,93
60 Gün$ +0,0557607924+%53,52
90 Gün$ +0,03608052740594115+%52,98

NUMINE Token (NUMI) Fiyat Analizi

En güncel NUMINE Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,103558
$ 0,103558$ 0,103558

$ 0,105484
$ 0,105484$ 0,105484

$ 0,111449
$ 0,111449$ 0,111449

+%0,30

+%0,35

+%0,59

NUMINE Token (NUMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 12,38M
$ 12,38M$ 12,38M

--
----

118,83M
118,83M 118,83M

NUMINE Token (NUMI) Nedir?

Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.

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NUMINE Token (NUMI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

NUMINE Token (NUMI) Token Ekonomisi

NUMINE Token (NUMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NUMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NUMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NUMI / VND
2.741,70722
1 NUMI / AUD
A$0,16044952
1 NUMI / GBP
0,078141
1 NUMI / EUR
0,08960168
1 NUMI / USD
$0,104188
1 NUMI / MYR
RM0,44071524
1 NUMI / TRY
4,23732596
1 NUMI / JPY
¥15,315636
1 NUMI / ARS
ARS$142,138479
1 NUMI / RUB
8,308993
1 NUMI / INR
9,12999444
1 NUMI / IDR
Rp1.707,99972672
1 NUMI / KRW
144,10450656
1 NUMI / PHP
5,97205616
1 NUMI / EGP
￡E.5,04478296
1 NUMI / BRL
R$0,57720152
1 NUMI / CAD
C$0,14273756
1 NUMI / BDT
12,68801464
1 NUMI / NGN
158,82314532
1 NUMI / UAH
4,34672336
1 NUMI / VES
Bs12,815124
1 NUMI / CLP
$100,853984
1 NUMI / PKR
Rs29,53104672
1 NUMI / KZT
56,2563106
1 NUMI / THB
฿3,37673308
1 NUMI / TWD
NT$3,1100118
1 NUMI / AED
د.إ0,38236996
1 NUMI / CHF
Fr0,0833504
1 NUMI / HKD
HK$0,81683392
1 NUMI / MAD
.د.م0,94394328
1 NUMI / MXN
$1,96290192
1 NUMI / PLN
0,38445372
1 NUMI / RON
лв0,45634344
1 NUMI / SEK
kr1,00645608
1 NUMI / BGN
лв0,17607772
1 NUMI / HUF
Ft35,86463524
1 NUMI / CZK
2,21295312
1 NUMI / KWD
د.ك0,03177734
1 NUMI / ILS
0,3542392