nunu (NUNU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00038922 $ 0,00038922 $ 0,00038922 24 sa Düşük $ 0,0008168 $ 0,0008168 $ 0,0008168 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00038922$ 0,00038922 $ 0,00038922 24 sa Yüksek $ 0,0008168$ 0,0008168 $ 0,0008168 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0008168$ 0,0008168 $ 0,0008168 En Düşük Fiyat $ 0,00038922$ 0,00038922 $ 0,00038922 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%35,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

nunu (NUNU) canlı fiyatı $0,0004631. NUNU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038922 ve en yüksek $ 0,0008168 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUNU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0008168, en düşük fiyatı ise $ 0,00038922 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUNU son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%35,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

nunu (NUNU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 470,34K$ 470,34K $ 470,34K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 470,34K$ 470,34K $ 470,34K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.988.099,985637 999.988.099,985637 999.988.099,985637

Şu anki nunu piyasa değeri $ 470,34K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUNU arzı 999,99M olup, toplam arzı 999988099.985637. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 470,34K.