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Nuvola Digital Fiyatı (NVL)

Listelenmedi

Nuvola Digital (NVL) Canlı Fiyat Grafiği

$0.663582
$0.663582$0.663582
+4.40%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nuvola Digital (NVL) Fiyatı

Nuvola Digital (NVL), şu anda 0.663582 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11.18M USD piyasa değerine sahiptir. NVL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nuvola Digital Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+4.47%
Nuvola Digital 24 saatlik fiyat değişimi
16.86M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nuvola Digital (NVL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nuvola Digital / USD fiyat değişimi, $ +0.02842246.
Son 30 gün içerisinde, Nuvola Digital / USD fiyat değişimi, $ +0.1032116862.
Son 60 gün içerisinde, Nuvola Digital / USD fiyat değişimi, $ -0.0632208506.
Son 90 gün içerisinde, Nuvola Digital / USD fiyat değişimi, $ -0.2942744143760051.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.02842246+4.47%
30 Gün$ +0.1032116862+15.55%
60 Gün$ -0.0632208506-9.52%
90 Gün$ -0.2942744143760051-30.72%

Nuvola Digital (NVL) Fiyat Analizi

En güncel Nuvola Digital fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.61739
$ 0.61739$ 0.61739

$ 0.681414
$ 0.681414$ 0.681414

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

-0.23%

+4.47%

-14.24%

Nuvola Digital (NVL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

--
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16.86M
16.86M 16.86M

Nuvola Digital (NVL) Nedir?

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

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Nuvola Digital (NVL) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nuvola Digital (NVL) Token Ekonomisi

Nuvola Digital (NVL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NVL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NVL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NVL / VND
17,462.16033
1 NVL / AUD
A$1.02191628
1 NVL / GBP
0.4976865
1 NVL / EUR
0.57068052
1 NVL / USD
$0.663582
1 NVL / MYR
RM2.80695186
1 NVL / TRY
26.98787994
1 NVL / JPY
¥97.546554
1 NVL / ARS
ARS$905.2917435
1 NVL / RUB
52.9206645
1 NVL / INR
58.14969066
1 NVL / IDR
Rp10,878.39170208
1 NVL / KRW
917.81353584
1 NVL / PHP
38.03652024
1 NVL / EGP
￡E.32.13064044
1 NVL / BRL
R$3.67624428
1 NVL / CAD
C$0.90910734
1 NVL / BDT
80.81101596
1 NVL / NGN
1,011.55776498
1 NVL / UAH
27.68464104
1 NVL / VES
Bs81.620586
1 NVL / CLP
$642.347376
1 NVL / PKR
Rs188.08568208
1 NVL / KZT
358.3011009
1 NVL / THB
฿21.50669262
1 NVL / TWD
NT$19.8079227
1 NVL / AED
د.إ2.43534594
1 NVL / CHF
Fr0.5308656
1 NVL / HKD
HK$5.20248288
1 NVL / MAD
.د.م6.01205292
1 NVL / MXN
$12.50188488
1 NVL / PLN
2.44861758
1 NVL / RON
лв2.90648916
1 NVL / SEK
kr6.41020212
1 NVL / BGN
лв1.12145358
1 NVL / HUF
Ft228.42483186
1 NVL / CZK
14.09448168
1 NVL / KWD
د.ك0.20239251
1 NVL / ILS
2.2561788