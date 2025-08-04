Nuvola Digital (NVL) Nedir?

Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains.

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Nuvola Digital (NVL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Nuvola Digital (NVL) Token Ekonomisi

Nuvola Digital (NVL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NVL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!