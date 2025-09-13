Nyan Cat (NYAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,0013924 $ 0,0013924 $ 0,0013924 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,0013924$ 0,0013924 $ 0,0013924 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00522617$ 0,00522617 $ 0,00522617 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%20,43 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,92 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,92

Nyan Cat (NYAN) canlı fiyatı $0,00114034. NYAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,0013924 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NYAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00522617, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NYAN son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,43 ve son 7 günde -%20,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nyan Cat (NYAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.979.528,701393 999.979.528,701393 999.979.528,701393

Şu anki Nyan Cat piyasa değeri $ 1,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NYAN arzı 999,98M olup, toplam arzı 999979528.701393. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,14M.