Nyan Cat Logosu

Nyan Cat Fiyatı (NYAN)

Listelenmedi

1 NYAN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00114034
$0,00114034$0,00114034
+%20,401D
mexc
USD
Nyan Cat (NYAN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:31:46 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0,0013924
$ 0,0013924$ 0,0013924
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0013924
$ 0,0013924$ 0,0013924

$ 0,00522617
$ 0,00522617$ 0,00522617

$ 0
$ 0$ 0

+%0,59

+%20,43

-%20,92

-%20,92

Nyan Cat (NYAN) canlı fiyatı $0,00114034. NYAN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,0013924 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NYAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00522617, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NYAN son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,43 ve son 7 günde -%20,92 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nyan Cat (NYAN) Piyasa Bilgileri

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

--
----

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

999,98M
999,98M 999,98M

999.979.528,701393
999.979.528,701393 999.979.528,701393

Şu anki Nyan Cat piyasa değeri $ 1,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NYAN arzı 999,98M olup, toplam arzı 999979528.701393. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,14M.

Nyan Cat (NYAN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Nyan Cat / USD fiyat değişimi, $ +0,00019342.
Son 30 gün içerisinde, Nyan Cat / USD fiyat değişimi, $ -0,0007278331.
Son 60 gün içerisinde, Nyan Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nyan Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00019342+%20,43
30 Gün$ -0,0007278331-%63,82
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nyan Cat (NYAN) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nyan Cat Fiyat Tahmini (USD)

Nyan Cat (NYAN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nyan Cat (NYAN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nyan Cat için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nyan Cat fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NYAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nyan Cat (NYAN) Token Ekonomisi

Nyan Cat (NYAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NYAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nyan Cat (NYAN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nyan Cat (NYAN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NYAN fiyatı, 0,00114034 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NYAN / USD güncel fiyatı nedir?
NYAN / USD güncel fiyatı $ 0,00114034. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nyan Cat varlığının piyasa değeri nedir?
NYAN piyasa değeri $ 1,14M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NYAN arzı nedir?
Dolaşımdaki NYAN arzı, 999,98M USD.
NYAN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NYAN, ATH fiyatı olan 0,00522617 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NYAN fiyatı (ATL) nedir?
NYAN, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
NYAN işlem hacmi nedir?
NYAN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NYAN bu yıl daha da yükselir mi?
NYAN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NYAN fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.