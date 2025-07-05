NYAN Hakkında Daha Fazla Bilgi

NYAN Fiyat Bilgileri

NYAN Whitepaper

NYAN Resmi Websitesi

NYAN Token Ekonomisi

NYAN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Nyan Heroes Logosu

Nyan Heroes Fiyatı (NYAN)

Nyan Heroes (NYAN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00372722
$0,00372722$0,00372722
-%6,601D
USD

Bugünkü Nyan Heroes (NYAN) Fiyatı

Nyan Heroes (NYAN), şu anda 0,00374309 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 545,90K USD piyasa değerine sahiptir. NYAN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nyan Heroes Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,96
Nyan Heroes 24 saatlik fiyat değişimi
146,35M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki NYAN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NYAN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Nyan Heroes (NYAN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nyan Heroes / USD fiyat değişimi, $ -0,000114355811682911.
Son 30 gün içerisinde, Nyan Heroes / USD fiyat değişimi, $ -0,0007168822.
Son 60 gün içerisinde, Nyan Heroes / USD fiyat değişimi, $ -0,0025362013.
Son 90 gün içerisinde, Nyan Heroes / USD fiyat değişimi, $ -0,015065065028423236.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000114355811682911-%2,96
30 Gün$ -0,0007168822-%19,15
60 Gün$ -0,0025362013-%67,75
90 Gün$ -0,015065065028423236-%80,09

Nyan Heroes (NYAN) Fiyat Analizi

En güncel Nyan Heroes fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00361014
$ 0,00361014$ 0,00361014

$ 0,00420101
$ 0,00420101$ 0,00420101

$ 0,457078
$ 0,457078$ 0,457078

-%0,33

-%2,96

-%5,78

Nyan Heroes (NYAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 545,90K
$ 545,90K$ 545,90K

--
----

146,35M
146,35M 146,35M

Nyan Heroes (NYAN) Nedir?

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nyan Heroes (NYAN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nyan Heroes (NYAN) Token Ekonomisi

Nyan Heroes (NYAN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NYAN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nyan Heroes (NYAN) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

NYAN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NYAN / VND
98,49941335
1 NYAN / AUD
A$0,0056894968
1 NYAN / GBP
0,0027324557
1 NYAN / EUR
0,0031441956
1 NYAN / USD
$0,00374309
1 NYAN / MYR
RM0,0157958398
1 NYAN / TRY
0,1490872747
1 NYAN / JPY
¥0,53900496
1 NYAN / RUB
0,294206874
1 NYAN / INR
0,3204833658
1 NYAN / IDR
Rp60,3724109027
1 NYAN / KRW
5,0995483851
1 NYAN / PHP
0,2115220159
1 NYAN / EGP
￡E.0,1843471825
1 NYAN / BRL
R$0,0202875478
1 NYAN / CAD
C$0,0050906024
1 NYAN / BDT
0,4590151267
1 NYAN / NGN
5,7233717645
1 NYAN / UAH
0,1560494221
1 NYAN / VES
Bs0,40799681
1 NYAN / CLP
$3,4810737
1 NYAN / PKR
Rs1,0621392184
1 NYAN / KZT
1,9434497589
1 NYAN / THB
฿0,1208643761
1 NYAN / TWD
NT$0,1082501628
1 NYAN / AED
د.إ0,0137371403
1 NYAN / CHF
Fr0,0029570411
1 NYAN / HKD
HK$0,0293458256
1 NYAN / MAD
.د.م0,0335755173
1 NYAN / MXN
$0,0697337667
1 NYAN / PLN
0,013475124
1 NYAN / RON
лв0,0160578561
1 NYAN / SEK
kr0,0357839404
1 NYAN / BGN
лв0,0062135294
1 NYAN / HUF
Ft1,2683834774
1 NYAN / CZK
0,0783054428
1 NYAN / KWD
د.ك0,00114164245
1 NYAN / ILS
0,0125019206