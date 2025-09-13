Nyla AI (NYLA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00647698 $ 0,00647698 $ 0,00647698 24 sa Düşük $ 0,007539 $ 0,007539 $ 0,007539 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00647698$ 0,00647698 $ 0,00647698 24 sa Yüksek $ 0,007539$ 0,007539 $ 0,007539 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00976394$ 0,00976394 $ 0,00976394 En Düşük Fiyat $ 0,00605648$ 0,00605648 $ 0,00605648 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%14,23 Fiyat Değişimi (7 G) +%2,89 Fiyat Değişimi (7 G) +%2,89

Nyla AI (NYLA) canlı fiyatı $0,00739862. NYLA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00647698 ve en yüksek $ 0,007539 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NYLA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00976394, en düşük fiyatı ise $ 0,00605648 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NYLA son bir saatte +%2,51 değişim gösterdi, 24 saatte +%14,23 ve son 7 günde +%2,89 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nyla AI (NYLA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,37M$ 7,37M $ 7,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,37M$ 7,37M $ 7,37M Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.986.790,43 999.986.790,43 999.986.790,43

Şu anki Nyla AI piyasa değeri $ 7,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NYLA arzı 999,99M olup, toplam arzı 999986790.43. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,37M.