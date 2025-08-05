Nyx by Virtuals (NYX) Nedir?

Nyx is the first virtual idol created by Alias Labs with KIRA X (xiaooo404 on Instagram) on the Virtuals Protocol on Solana, powered by decentralized compute and storage from 0G Labs and self-improving AI using the evolveRL framework. This innovative collaboration redefines virtual entertainment by seamlessly blending human artistry with scalable, decentralized intelligence, paving the way for a future where digital idols not only entertain but also actively participate in the creative price.

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Nyx by Virtuals (NYX) Kaynağı Resmi Websitesi

Nyx by Virtuals (NYX) Token Ekonomisi

Nyx by Virtuals (NYX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NYX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!