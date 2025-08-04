Obyte Fiyatı (GBYTE)
Obyte (GBYTE), şu anda 3,32 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,96M USD piyasa değerine sahiptir. GBYTE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Obyte / USD fiyat değişimi, $ +0,076934.
Son 30 gün içerisinde, Obyte / USD fiyat değişimi, $ -1,0280662200.
Son 60 gün içerisinde, Obyte / USD fiyat değişimi, $ -1,2393443800.
Son 90 gün içerisinde, Obyte / USD fiyat değişimi, $ -1,456290247119136.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,076934
|+%2,37
|30 Gün
|$ -1,0280662200
|-%30,96
|60 Gün
|$ -1,2393443800
|-%37,32
|90 Gün
|$ -1,456290247119136
|-%30,48
En güncel Obyte fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,15
+%2,37
-%10,99
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices.
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|1 GBYTE / VND
₫87.365,8
|1 GBYTE / AUD
A$5,1128
|1 GBYTE / GBP
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|1 GBYTE / EUR
€2,8552
|1 GBYTE / USD
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|1 GBYTE / TRY
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|1 GBYTE / ARS
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|1 GBYTE / INR
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|1 GBYTE / IDR
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|1 GBYTE / KRW
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|1 GBYTE / PHP
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|1 GBYTE / EGP
￡E.160,7544
|1 GBYTE / BRL
R$18,3928
|1 GBYTE / CAD
C$4,5484
|1 GBYTE / BDT
৳404,3096
|1 GBYTE / NGN
₦5.060,9748
|1 GBYTE / UAH
₴138,5104
|1 GBYTE / VES
Bs408,36
|1 GBYTE / CLP
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|1 GBYTE / PKR
Rs941,0208
|1 GBYTE / KZT
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|1 GBYTE / THB
฿107,6012
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NT$99,102
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د.إ12,1844
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Fr2,656
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HK$26,0288
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.د.م30,0792
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kr32,0712
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