BTRUMP Hakkında Daha Fazla Bilgi

BTRUMP Fiyat Bilgileri

BTRUMP Resmi Websitesi

BTRUMP Token Ekonomisi

BTRUMP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OFFICIAL BABY TRUMP Logosu

OFFICIAL BABY TRUMP Fiyatı (BTRUMP)

Listelenmedi

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
+%6,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Fiyatı

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 66,47K USD piyasa değerine sahiptir. BTRUMP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OFFICIAL BABY TRUMP Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,53
OFFICIAL BABY TRUMP 24 saatlik fiyat değişimi
999,65M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BTRUMP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BTRUMP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OFFICIAL BABY TRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OFFICIAL BABY TRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OFFICIAL BABY TRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OFFICIAL BABY TRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%6,53
30 Gün$ 0-%2,98
60 Gün$ 0-%30,40
90 Gün$ 0--

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Fiyat Analizi

En güncel OFFICIAL BABY TRUMP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00337666
$ 0,00337666$ 0,00337666

-%0,95

+%6,53

-%10,67

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 66,47K
$ 66,47K$ 66,47K

--
----

999,65M
999,65M 999,65M

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Nedir?

The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Kaynağı

Resmi Websitesi

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Token Ekonomisi

OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BTRUMP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BTRUMP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BTRUMP / VND
--
1 BTRUMP / AUD
A$--
1 BTRUMP / GBP
--
1 BTRUMP / EUR
--
1 BTRUMP / USD
$--
1 BTRUMP / MYR
RM--
1 BTRUMP / TRY
--
1 BTRUMP / JPY
¥--
1 BTRUMP / ARS
ARS$--
1 BTRUMP / RUB
--
1 BTRUMP / INR
--
1 BTRUMP / IDR
Rp--
1 BTRUMP / KRW
--
1 BTRUMP / PHP
--
1 BTRUMP / EGP
￡E.--
1 BTRUMP / BRL
R$--
1 BTRUMP / CAD
C$--
1 BTRUMP / BDT
--
1 BTRUMP / NGN
--
1 BTRUMP / UAH
--
1 BTRUMP / VES
Bs--
1 BTRUMP / CLP
$--
1 BTRUMP / PKR
Rs--
1 BTRUMP / KZT
--
1 BTRUMP / THB
฿--
1 BTRUMP / TWD
NT$--
1 BTRUMP / AED
د.إ--
1 BTRUMP / CHF
Fr--
1 BTRUMP / HKD
HK$--
1 BTRUMP / MAD
.د.م--
1 BTRUMP / MXN
$--
1 BTRUMP / PLN
--
1 BTRUMP / RON
лв--
1 BTRUMP / SEK
kr--
1 BTRUMP / BGN
лв--
1 BTRUMP / HUF
Ft--
1 BTRUMP / CZK
--
1 BTRUMP / KWD
د.ك--
1 BTRUMP / ILS
--