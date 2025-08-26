Official PPshow (PP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00303459 $ 0,00303459 $ 0,00303459 24 sa Düşük $ 0,0031412 $ 0,0031412 $ 0,0031412 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00303459$ 0,00303459 $ 0,00303459 24 sa Yüksek $ 0,0031412$ 0,0031412 $ 0,0031412 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0031412$ 0,0031412 $ 0,0031412 En Düşük Fiyat $ 0,00303459$ 0,00303459 $ 0,00303459 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,27 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Official PPshow (PP) canlı fiyatı $0,00314979. PP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00303459 ve en yüksek $ 0,0031412 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0031412, en düşük fiyatı ise $ 0,00303459 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PP son bir saatte +%1,68 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,27 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Official PPshow (PP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,84M$ 2,84M $ 2,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,84M$ 2,84M $ 2,84M Dolaşım Arzı 900,97M 900,97M 900,97M Toplam Arz 900.971.628,0 900.971.628,0 900.971.628,0

Şu anki Official PPshow piyasa değeri $ 2,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PP arzı 900,97M olup, toplam arzı 900971628.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,84M.