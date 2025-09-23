Bugünkü canlı OID fiyatı 0,00074976 USD. OID / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. OID fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı OID fiyatı 0,00074976 USD. OID / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. OID fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

OID Hakkında Daha Fazla Bilgi

OID Fiyat Bilgileri

OID Token Ekonomisi

OID Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OID Logosu

OID Fiyatı (OID)

Listelenmedi

1 OID / USD Canlı Fiyatı:

$0,00075501
$0,00075501$0,00075501
+%41,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
OID (OID) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:25 (UTC+8)

OID (OID) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00047573
$ 0,00047573$ 0,00047573
24 sa Düşük
$ 0,00099608
$ 0,00099608$ 0,00099608
24 sa Yüksek

$ 0,00047573
$ 0,00047573$ 0,00047573

$ 0,00099608
$ 0,00099608$ 0,00099608

$ 0,00102737
$ 0,00102737$ 0,00102737

$ 0,00039502
$ 0,00039502$ 0,00039502

+%1,50

+%40,74

--

--

OID (OID) canlı fiyatı $0,00074976. OID, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00047573 ve en yüksek $ 0,00099608 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OID için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00102737, en düşük fiyatı ise $ 0,00039502 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OID son bir saatte +%1,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%40,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OID (OID) Piyasa Bilgileri

$ 749,76K
$ 749,76K$ 749,76K

--
----

$ 749,76K
$ 749,76K$ 749,76K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OID piyasa değeri $ 749,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OID arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 749,76K.

OID (OID) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, OID / USD fiyat değişimi, $ +0,00021702.
Son 30 gün içerisinde, OID / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OID / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OID / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00021702+%40,74
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OID (OID) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OID Fiyat Tahmini (USD)

OID (OID) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? OID (OID) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak OID için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

OID fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OID Varlığından Yerel Para Birimlerine

OID (OID) Token Ekonomisi

OID (OID) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OID tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OID (OID) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü OID (OID) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OID fiyatı, 0,00074976 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OID / USD güncel fiyatı nedir?
OID / USD güncel fiyatı $ 0,00074976. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
OID varlığının piyasa değeri nedir?
OID piyasa değeri $ 749,76K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OID arzı nedir?
Dolaşımdaki OID arzı, 1,00B USD.
OID için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OID, ATH fiyatı olan 0,00102737 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OID fiyatı (ATL) nedir?
OID, ATL fiyatı olan 0,00039502 USD değerine düştü.
OID işlem hacmi nedir?
OID için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OID bu yıl daha da yükselir mi?
OID piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OID fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-23 13:12:25 (UTC+8)

OID (OID) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.