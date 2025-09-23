OID (OID) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00047573 $ 0,00047573 $ 0,00047573 24 sa Düşük $ 0,00099608 $ 0,00099608 $ 0,00099608 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00047573$ 0,00047573 $ 0,00047573 24 sa Yüksek $ 0,00099608$ 0,00099608 $ 0,00099608 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00102737$ 0,00102737 $ 0,00102737 En Düşük Fiyat $ 0,00039502$ 0,00039502 $ 0,00039502 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,50 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%40,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OID (OID) canlı fiyatı $0,00074976. OID, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00047573 ve en yüksek $ 0,00099608 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OID için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00102737, en düşük fiyatı ise $ 0,00039502 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OID son bir saatte +%1,50 değişim gösterdi, 24 saatte +%40,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OID (OID) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 749,76K$ 749,76K $ 749,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 749,76K$ 749,76K $ 749,76K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OID piyasa değeri $ 749,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OID arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 749,76K.