OKBDOGE (OKBDOGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000121 $ 0,00000121 $ 0,00000121 24 sa Düşük $ 0,0000013 $ 0,0000013 $ 0,0000013 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000121$ 0,00000121 $ 0,00000121 24 sa Yüksek $ 0,0000013$ 0,0000013 $ 0,0000013 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0000013$ 0,0000013 $ 0,0000013 En Düşük Fiyat $ 0,00000116$ 0,00000116 $ 0,00000116 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,13 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OKBDOGE (OKBDOGE) canlı fiyatı $0,00000123. OKBDOGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000121 ve en yüksek $ 0,0000013 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OKBDOGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000013, en düşük fiyatı ise $ 0,00000116 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OKBDOGE son bir saatte +%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OKBDOGE (OKBDOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 257,52K$ 257,52K $ 257,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 257,52K$ 257,52K $ 257,52K Dolaşım Arzı 210,00B 210,00B 210,00B Toplam Arz 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki OKBDOGE piyasa değeri $ 257,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OKBDOGE arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 257,52K.