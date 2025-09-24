Bugünkü canlı OKBDOGE fiyatı 0,00000123 USD. OKBDOGE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. OKBDOGE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı OKBDOGE fiyatı 0,00000123 USD. OKBDOGE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. OKBDOGE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

OKBDOGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

OKBDOGE Fiyat Bilgileri

OKBDOGE Token Ekonomisi

OKBDOGE Fiyat Tahmini

OKBDOGE Logosu

OKBDOGE Fiyatı (OKBDOGE)

Listelenmedi

1 OKBDOGE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
OKBDOGE (OKBDOGE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:53:44 (UTC+8)

OKBDOGE (OKBDOGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000121
$ 0,00000121$ 0,00000121
24 sa Düşük
$ 0,0000013
$ 0,0000013$ 0,0000013
24 sa Yüksek

$ 0,00000121
$ 0,00000121$ 0,00000121

$ 0,0000013
$ 0,0000013$ 0,0000013

$ 0,0000013
$ 0,0000013$ 0,0000013

$ 0,00000116
$ 0,00000116$ 0,00000116

+%0,30

-%1,13

--

--

OKBDOGE (OKBDOGE) canlı fiyatı $0,00000123. OKBDOGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000121 ve en yüksek $ 0,0000013 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OKBDOGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0000013, en düşük fiyatı ise $ 0,00000116 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OKBDOGE son bir saatte +%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OKBDOGE (OKBDOGE) Piyasa Bilgileri

$ 257,52K
$ 257,52K$ 257,52K

--
----

$ 257,52K
$ 257,52K$ 257,52K

210,00B
210,00B 210,00B

210.000.000.000,0
210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki OKBDOGE piyasa değeri $ 257,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OKBDOGE arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 257,52K.

OKBDOGE (OKBDOGE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, OKBDOGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OKBDOGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, OKBDOGE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, OKBDOGE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,13
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

OKBDOGE (OKBDOGE) Nedir?

OKBDOGE is a sincere experiment, a deliberate experiment in complete decentralization, and a game between coin holders and traders. It's both a great retreat and a great entry point. Please enjoy the sparks of this collision.

Mechanism: The first fair launch on the entire network. The LP pool automatically flows back to the black hole.

3% tax: 50 million coin holders receive dividends from WOKB.

2% tax: LP pool flows back to the black hole.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

OKBDOGE Fiyat Tahmini (USD)

OKBDOGE (OKBDOGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? OKBDOGE (OKBDOGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak OKBDOGE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

OKBDOGE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OKBDOGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

OKBDOGE (OKBDOGE) Token Ekonomisi

OKBDOGE (OKBDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OKBDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: OKBDOGE (OKBDOGE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü OKBDOGE (OKBDOGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OKBDOGE fiyatı, 0,00000123 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OKBDOGE / USD güncel fiyatı nedir?
OKBDOGE / USD güncel fiyatı $ 0,00000123. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
OKBDOGE varlığının piyasa değeri nedir?
OKBDOGE piyasa değeri $ 257,52K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OKBDOGE arzı nedir?
Dolaşımdaki OKBDOGE arzı, 210,00B USD.
OKBDOGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OKBDOGE, ATH fiyatı olan 0,0000013 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OKBDOGE fiyatı (ATL) nedir?
OKBDOGE, ATL fiyatı olan 0,00000116 USD değerine düştü.
OKBDOGE işlem hacmi nedir?
OKBDOGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OKBDOGE bu yıl daha da yükselir mi?
OKBDOGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OKBDOGE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:53:44 (UTC+8)

OKBDOGE (OKBDOGE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.