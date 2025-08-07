OmegaX Health Fiyatı (OMEGAX)
OmegaX Health (OMEGAX), şu anda 0,00106913 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. OMEGAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki OMEGAX / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, OMEGAX fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, OmegaX Health / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, OmegaX Health / USD fiyat değişimi, $ -0,0000349761.
Son 60 gün içerisinde, OmegaX Health / USD fiyat değişimi, $ -0,0000923210.
Son 90 gün içerisinde, OmegaX Health / USD fiyat değişimi, $ +0,00083245856515496344.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,69
|30 Gün
|$ -0,0000349761
|-%3,27
|60 Gün
|$ -0,0000923210
|-%8,63
|90 Gün
|$ +0,00083245856515496344
|+%351,74
En güncel OmegaX Health fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,41
-%3,69
+%1,92
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
OmegaX Health is an AI-powered personal health companion that integrates real-time data from wearables, medical records, lifestyle inputs, and environmental factors to provide proactive healthcare. Unlike traditional systems that react to symptoms, OmegaX continuously analyzes health trends and detects risks before they escalate. The platform supports voice and chat interactions, allowing users to receive instant, personalized health guidance. It also incorporates Web3 elements for secure data handling, leveraging blockchain and zero-knowledge proofs to ensure transparency and user control. The goal is to create a fully AI-driven healthcare system that replaces outdated, fragmented approaches with a seamless, always-on digital health assistant.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
OmegaX Health (OMEGAX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OMEGAX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 OMEGAX / VND
₫28,13415595
|1 OMEGAX / AUD
A$0,0016357689
|1 OMEGAX / GBP
￡0,0007911562
|1 OMEGAX / EUR
€0,0009087605
|1 OMEGAX / USD
$0,00106913
|1 OMEGAX / MYR
RM0,0045117286
|1 OMEGAX / TRY
₺0,0434601345
|1 OMEGAX / JPY
¥0,15716211
|1 OMEGAX / ARS
ARS$1,4255031029
|1 OMEGAX / RUB
₽0,0855304
|1 OMEGAX / INR
₹0,0937840836
|1 OMEGAX / IDR
Rp17,5267185072
|1 OMEGAX / KRW
₩1,4807878152
|1 OMEGAX / PHP
₱0,0612504577
|1 OMEGAX / EGP
￡E.0,0517993485
|1 OMEGAX / BRL
R$0,0058374498
|1 OMEGAX / CAD
C$0,0014647081
|1 OMEGAX / BDT
৳0,1301024297
|1 OMEGAX / NGN
₦1,6347532265
|1 OMEGAX / UAH
₴0,044475808
|1 OMEGAX / VES
Bs0,13471038
|1 OMEGAX / CLP
$1,04240175
|1 OMEGAX / PKR
Rs0,3020933728
|1 OMEGAX / KZT
₸0,5744863142
|1 OMEGAX / THB
฿0,0345756642
|1 OMEGAX / TWD
NT$0,0319776783
|1 OMEGAX / AED
د.إ0,0039237071
|1 OMEGAX / CHF
Fr0,000855304
|1 OMEGAX / HKD
HK$0,0083819792
|1 OMEGAX / MAD
.د.م0,0097077004
|1 OMEGAX / MXN
$0,0199072006
|1 OMEGAX / PLN
zł0,0039237071
|1 OMEGAX / RON
лв0,0046507155
|1 OMEGAX / SEK
kr0,0102743393
|1 OMEGAX / BGN
лв0,0017961384
|1 OMEGAX / HUF
Ft0,3653858688
|1 OMEGAX / CZK
Kč0,0225372604
|1 OMEGAX / KWD
د.ك0,00032608465
|1 OMEGAX / ILS
₪0,0036564246