ondaxbt (ONDA) Nedir?

Onda is an innovative autonomous on-chain SocialFi companion designed to revolutionize online interactions. At its core is OndaLink, a powerful tool that transforms any URL into a dynamic, dedicated chat room. This feature enables real-time communication among users visiting the same webpage, fostering seamless collaboration and engagement. By integrating incentives for active participation, Onda creates a fresh approach to community building, blending social interaction with financial opportunities.

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ondaxbt (ONDA) Kaynağı Resmi Websitesi

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