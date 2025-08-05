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One Cash Fiyatı (ONC)

Listelenmedi

One Cash (ONC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,05756
$0,05756$0,05756
+%7,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü One Cash (ONC) Fiyatı

One Cash (ONC), şu anda 0,05755 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 88,16K USD piyasa değerine sahiptir. ONC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

One Cash Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,93
One Cash 24 saatlik fiyat değişimi
1,53M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında One Cash (ONC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, One Cash / USD fiyat değişimi, $ +0,00422706.
Son 30 gün içerisinde, One Cash / USD fiyat değişimi, $ -0,0003770618.
Son 60 gün içerisinde, One Cash / USD fiyat değişimi, $ +0,0086455235.
Son 90 gün içerisinde, One Cash / USD fiyat değişimi, $ +0,01614288047166499.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00422706+%7,93
30 Gün$ -0,0003770618-%0,65
60 Gün$ +0,0086455235+%15,02
90 Gün$ +0,01614288047166499+%38,99

One Cash (ONC) Fiyat Analizi

En güncel One Cash fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,052346
$ 0,052346$ 0,052346

$ 0,058494
$ 0,058494$ 0,058494

$ 1.634,01
$ 1.634,01$ 1.634,01

+%2,02

+%7,93

+%6,09

One Cash (ONC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 88,16K
$ 88,16K$ 88,16K

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1,53M
1,53M 1,53M

One Cash (ONC) Nedir?

The most daring and innovative experimental project for the Basis protocol

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

One Cash (ONC) Kaynağı

Resmi Websitesi

One Cash (ONC) Token Ekonomisi

One Cash (ONC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ONC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ONC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ONC / VND
1.514,42825
1 ONC / AUD
A$0,088627
1 ONC / GBP
0,0431625
1 ONC / EUR
0,049493
1 ONC / USD
$0,05755
1 ONC / MYR
RM0,2434365
1 ONC / TRY
2,3394075
1 ONC / JPY
¥8,4023
1 ONC / ARS
ARS$78,0867175
1 ONC / RUB
4,593641
1 ONC / INR
5,0569185
1 ONC / IDR
Rp943,442472
1 ONC / KRW
79,709052
1 ONC / PHP
3,3004925
1 ONC / EGP
￡E.2,7882975
1 ONC / BRL
R$0,3171005
1 ONC / CAD
C$0,0788435
1 ONC / BDT
7,008439
1 ONC / NGN
87,7286445
1 ONC / UAH
2,400986
1 ONC / VES
Bs7,2513
1 ONC / CLP
$55,5933
1 ONC / PKR
Rs16,270536
1 ONC / KZT
31,0741225
1 ONC / THB
฿1,862318
1 ONC / TWD
NT$1,719594
1 ONC / AED
د.إ0,2112085
1 ONC / CHF
Fr0,04604
1 ONC / HKD
HK$0,4517675
1 ONC / MAD
.د.م0,5219785
1 ONC / MXN
$1,0882705
1 ONC / PLN
0,2123595
1 ONC / RON
лв0,252069
1 ONC / SEK
kr0,555933
1 ONC / BGN
лв0,0972595
1 ONC / HUF
Ft19,851297
1 ONC / CZK
1,2217865
1 ONC / KWD
د.ك0,01755275
1 ONC / ILS
0,1962455