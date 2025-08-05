One World Chain (OWCT) Nedir?

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

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One World Chain (OWCT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

One World Chain (OWCT) Token Ekonomisi

One World Chain (OWCT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OWCT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!