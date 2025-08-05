Ongo (ONGO) Nedir?

Ongo AI is a platform that delivers art reviews through its virtual art critic, "Ongo." Users can upload their artwork, including images and videos, to the platform and receive a review within minutes. Ongo AI also integrates with social media platforms like X (formerly Twitter), allowing users to tag @ongo_ai in posts to request reviews. The platform supports various forms of art and aims to provide an accessible tool for critique.

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Ongo (ONGO) Kaynağı Resmi Websitesi

Ongo (ONGO) Token Ekonomisi

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