Onocoy Token (ONO) Nedir?

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

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Onocoy Token (ONO) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Onocoy Token (ONO) Token Ekonomisi

Onocoy Token (ONO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ONO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!