Open Source (OS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0282861 $ 0,0282861 $ 0,0282861 24 sa Düşük $ 0,04189551 $ 0,04189551 $ 0,04189551 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0282861$ 0,0282861 $ 0,0282861 24 sa Yüksek $ 0,04189551$ 0,04189551 $ 0,04189551 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04189551$ 0,04189551 $ 0,04189551 En Düşük Fiyat $ 0,00753519$ 0,00753519 $ 0,00753519 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,43 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Open Source (OS) canlı fiyatı $0,03283177. OS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0282861 ve en yüksek $ 0,04189551 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04189551, en düşük fiyatı ise $ 0,00753519 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OS son bir saatte +%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Open Source (OS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,29M$ 3,29M $ 3,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,29M$ 3,29M $ 3,29M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Open Source piyasa değeri $ 3,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,29M.