OS Hakkında Daha Fazla Bilgi

OS Fiyat Bilgileri

OS Whitepaper

OS Resmi Websitesi

OS Token Ekonomisi

OS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Open Source Logosu

Open Source Fiyatı (OS)

Listelenmedi

1 OS / USD Canlı Fiyatı:

$0,0328868
$0,0328868$0,0328868
+%9,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Open Source (OS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:53 (UTC+8)

Open Source (OS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0282861
$ 0,0282861$ 0,0282861
24 sa Düşük
$ 0,04189551
$ 0,04189551$ 0,04189551
24 sa Yüksek

$ 0,0282861
$ 0,0282861$ 0,0282861

$ 0,04189551
$ 0,04189551$ 0,04189551

$ 0,04189551
$ 0,04189551$ 0,04189551

$ 0,00753519
$ 0,00753519$ 0,00753519

+%0,16

+%9,43

--

--

Open Source (OS) canlı fiyatı $0,03283177. OS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0282861 ve en yüksek $ 0,04189551 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04189551, en düşük fiyatı ise $ 0,00753519 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OS son bir saatte +%0,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,43 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Open Source (OS) Piyasa Bilgileri

$ 3,29M
$ 3,29M$ 3,29M

--
----

$ 3,29M
$ 3,29M$ 3,29M

100,00M
100,00M 100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Open Source piyasa değeri $ 3,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,29M.

Open Source (OS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Open Source / USD fiyat değişimi, $ +0,00282973.
Son 30 gün içerisinde, Open Source / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Open Source / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Open Source / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00282973+%9,43
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Open Source (OS) Nedir?

OpenSource - The Internet Of Codes OpenSource is a decentralized development platform that revolutionizes how developers collaborate and get rewarded. Push code to permanent storage on Arweave, earn $OS tokens automatically, and build your on-chain reputation.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Open Source (OS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Open Source Fiyat Tahmini (USD)

Open Source (OS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Open Source (OS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Open Source için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Open Source fiyat tahminini hemen kontrol edin!

OS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Open Source (OS) Token Ekonomisi

Open Source (OS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Open Source (OS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Open Source (OS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı OS fiyatı, 0,03283177 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
OS / USD güncel fiyatı nedir?
OS / USD güncel fiyatı $ 0,03283177. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Open Source varlığının piyasa değeri nedir?
OS piyasa değeri $ 3,29M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki OS arzı nedir?
Dolaşımdaki OS arzı, 100,00M USD.
OS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
OS, ATH fiyatı olan 0,04189551 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük OS fiyatı (ATL) nedir?
OS, ATL fiyatı olan 0,00753519 USD değerine düştü.
OS işlem hacmi nedir?
OS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
OS bu yıl daha da yükselir mi?
OS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için OS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:53 (UTC+8)

Open Source (OS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek
08-31 04:25:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,63 artarak 283,4 milyar doları aştı
08-30 21:35:00Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 134.900 ETH net çıkış gerçekleşti
08-30 12:37:00Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 39'a Düştü, Piyasa Hızla "Korku" Durumuna Girdi
08-30 12:15:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası yaygın düşüş yaşıyor, BIGTIME, LPT %15'in üzerinde düştü
08-29 12:21:36Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçici olarak 50'de, piyasa "nötr" durumda kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.