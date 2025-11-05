Operon Network (OPERON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00067175$ 0,00067175 $ 0,00067175 En Düşük Fiyat $ 0,00006946$ 0,00006946 $ 0,00006946 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) -%5,94 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,94

Operon Network (OPERON) canlı fiyatı $0,00006946. OPERON, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OPERON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00067175, en düşük fiyatı ise $ 0,00006946 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OPERON son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde -%5,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Operon Network (OPERON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,95K$ 6,95K $ 6,95K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,95K$ 6,95K $ 6,95K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Operon Network piyasa değeri $ 6,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OPERON arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,95K.