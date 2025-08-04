Opus CASH (CASH) Nedir?

Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Opus CASH (CASH) Kaynağı Resmi Websitesi

Opus CASH (CASH) Token Ekonomisi

Opus CASH (CASH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CASH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!