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ORA Coin Fiyatı (ORA)

Listelenmedi

ORA Coin (ORA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04475571
$0,04475571$0,04475571
-%62,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ORA Coin (ORA) Fiyatı

ORA Coin (ORA), şu anda 0,04930045 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,76M USD piyasa değerine sahiptir. ORA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ORA Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%59,08
ORA Coin 24 saatlik fiyat değişimi
56,32M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında ORA Coin (ORA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ORA Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,07118601645642073.
Son 30 gün içerisinde, ORA Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0404449306.
Son 60 gün içerisinde, ORA Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0443441968.
Son 90 gün içerisinde, ORA Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,7388253256149104.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,07118601645642073-%59,08
30 Gün$ -0,0404449306-%82,03
60 Gün$ -0,0443441968-%89,94
90 Gün$ -0,7388253256149104-%93,74

ORA Coin (ORA) Fiyat Analizi

En güncel ORA Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0378895
$ 0,0378895$ 0,0378895

$ 0,129226
$ 0,129226$ 0,129226

$ 5,37
$ 5,37$ 5,37

+%13,41

-%59,08

-%72,24

ORA Coin (ORA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,76M
$ 2,76M$ 2,76M

--
----

56,32M
56,32M 56,32M

ORA Coin (ORA) Nedir?

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

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ORA Coin (ORA) Kaynağı

Resmi Websitesi

ORA Coin (ORA) Token Ekonomisi

ORA Coin (ORA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ORA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ORA / VND
1.297,34134175
1 ORA / AUD
A$0,075922693
1 ORA / GBP
0,0369753375
1 ORA / EUR
0,042398387
1 ORA / USD
$0,04930045
1 ORA / MYR
RM0,2085409035
1 ORA / TRY
2,0050493015
1 ORA / JPY
¥7,24716615
1 ORA / ARS
ARS$67,2581389125
1 ORA / RUB
3,9317108875
1 ORA / INR
4,3201984335
1 ORA / IDR
Rp808,203969048
1 ORA / KRW
68,188438404
1 ORA / PHP
2,825901794
1 ORA / EGP
￡E.2,387127789
1 ORA / BRL
R$0,273124493
1 ORA / CAD
C$0,0675416165
1 ORA / BDT
6,003808801
1 ORA / NGN
75,1531129755
1 ORA / UAH
2,056814774
1 ORA / VES
Bs6,06395535
1 ORA / CLP
$47,7228356
1 ORA / PKR
Rs13,973719548
1 ORA / KZT
26,6197779775
1 ORA / THB
฿1,5978275845
1 ORA / TWD
NT$1,4716184325
1 ORA / AED
د.إ0,1809326515
1 ORA / CHF
Fr0,03944036
1 ORA / HKD
HK$0,386515528
1 ORA / MAD
.د.م0,446662077
1 ORA / MXN
$0,928820478
1 ORA / PLN
0,1819186605
1 ORA / RON
лв0,215935971
1 ORA / SEK
kr0,476242347
1 ORA / BGN
лв0,0833177605
1 ORA / HUF
Ft16,9766099575
1 ORA / CZK
1,047141558
1 ORA / KWD
د.ك0,01503663725
1 ORA / ILS
0,16762153