Bugünkü ORBIO Fiyatı

Bugünkü ORBIO (ORBIO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,86 değişim gösterdi. Mevcut ORBIO / USD dönüşüm oranı ORBIO başına $ 0 şeklindedir.

ORBIO, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.816 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 33,62B ORBIO şeklindedir. Son 24 saat içinde ORBIO, $ 0 (en düşük) ile $ 0,00000105 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00396685 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORBIO, son bir saatte -%1,00 ve son 7 günde -%25,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ORBIO (ORBIO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,82K$ 31,82K $ 31,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,64K$ 41,64K $ 41,64K Dolaşım Arzı 33,62B 33,62B 33,62B Toplam Arz 43.999.145.432,56514 43.999.145.432,56514 43.999.145.432,56514

