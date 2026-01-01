Bugünkü ORBIT Fiyatı

Bugünkü ORBIT (GRIFT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,47 değişim gösterdi. Mevcut GRIFT / USD dönüşüm oranı GRIFT başına $ 0 şeklindedir.

ORBIT, şu anda piyasa değeri açısından $ 361.532 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 879,66M GRIFT şeklindedir. Son 24 saat içinde GRIFT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,188076 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GRIFT, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%15,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ORBIT (GRIFT) Piyasa Bilgileri

Şu anki ORBIT piyasa değeri $ 361,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GRIFT arzı 879,66M olup, toplam arzı 999663034.281741. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 410,85K.