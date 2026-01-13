Bugünkü Orbitopia Fiyatı

Bugünkü Orbitopia (ORBS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,98 değişim gösterdi. Mevcut ORBS / USD dönüşüm oranı ORBS başına $ 0 şeklindedir.

Orbitopia, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.556 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,99M ORBS şeklindedir. Son 24 saat içinde ORBS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ORBS, son bir saatte -%0,89 ve son 7 günde -%1,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Orbitopia (ORBS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,56K$ 35,56K $ 35,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,56K$ 35,56K $ 35,56K Dolaşım Arzı 989,99M 989,99M 989,99M Toplam Arz 989.993.671,130165 989.993.671,130165 989.993.671,130165

