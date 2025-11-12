Bugünkü Orchai Fiyatı

Bugünkü Orchai (OCH) fiyatı $ 0,01529867 olup, son 24 saatte % 18,13 değişim gösterdi. Mevcut OCH / USD dönüşüm oranı OCH başına $ 0,01529867 şeklindedir.

Orchai, şu anda piyasa değeri açısından $ 117.254 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,66M OCH şeklindedir. Son 24 saat içinde OCH, $ 0,01435847 (en düşük) ile $ 0,0188753 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,93 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,003735 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OCH, son bir saatte +%3,06 ve son 7 günde +%39,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Orchai (OCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 117,25K$ 117,25K $ 117,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 305,97K$ 305,97K $ 305,97K Dolaşım Arzı 7,66M 7,66M 7,66M Toplam Arz 20.000.000,0 20.000.000,0 20.000.000,0

Şu anki Orchai piyasa değeri $ 117,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OCH arzı 7,66M olup, toplam arzı 20000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 305,97K.