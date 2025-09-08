ORCIB (PALMO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03639556 $ 0,03639556 $ 0,03639556 24 sa Düşük $ 0,03754123 $ 0,03754123 $ 0,03754123 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03639556$ 0,03639556 $ 0,03639556 24 sa Yüksek $ 0,03754123$ 0,03754123 $ 0,03754123 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03822187$ 0,03822187 $ 0,03822187 En Düşük Fiyat $ 0,03639556$ 0,03639556 $ 0,03639556 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,39 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ORCIB (PALMO) canlı fiyatı $0,03687492. PALMO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03639556 ve en yüksek $ 0,03754123 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PALMO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03822187, en düşük fiyatı ise $ 0,03639556 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PALMO son bir saatte +%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,39 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ORCIB (PALMO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 92,49M$ 92,49M $ 92,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,13M$ 115,13M $ 115,13M Dolaşım Arzı 2,51B 2,51B 2,51B Toplam Arz 3.124.999.957,442711 3.124.999.957,442711 3.124.999.957,442711

Şu anki ORCIB piyasa değeri $ 92,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PALMO arzı 2,51B olup, toplam arzı 3124999957.442711. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,13M.